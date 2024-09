Atlético-MG x Red Bull Bragantino no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Depois de poupar alguns de seus jogadores na última rodada e duelar com o Fluminense no meio da semana pela Libertadores, o Atlético-MG talvez não entre com sua força máxima, visando a partida de volta da competição continental. Alan Franco, Guilherme Arana, Junior Alonso e Paulinho não enfrentaram o Bahia e são uma incógnita no time de Gabriel Milito.

O Red Bull Bragantino, de Pedro Caixinha, segue com desfalques importantes para o confronto. Eric Ramires e Luan Cândido fazem trabalho de transição, com o segundo estando em melhores condições de jogo. Jadsom recebeu o terceiro amarelo contra o Grêmio e está suspenso, enquanto Juninho Capixaba, um dos grandes nomes da equipe, não deve mais jogar em 2024.