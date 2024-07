Atlético-MG x São Paulo no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação das equipes

“É muito importante que o São Paulo tenha essa sequência de bons resultados, mas sabemos que o campeonato vai longe, então nós vamos passo a passo, jogo a jogo. Estamos todos conscientes que somar pontos é importante, e vamos pensar no futuro com, com o Brasileirão e as copas do Brasil e Libertadores”, comentou o auxiliar técnico Carlos Gruezo, que substituiu o técnico Luis Zubeldía, suspenso, no último jogo.

A boa fase do São Paulo fez o mercado da bola virar as atenções para Zubeldía. O argentino de 43 anos é um dos preferidos da Federação Equatoriana de Futebol para comandar a seleção do país. Porém, o clube brasileiro se sente protegido contratualmente e não acredita na saída do técnico pelo menos até o fim da temporada.