Atlético-MG x Vasco no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Embalado por uma sequência de vitórias não vista há muito tempo e em busca de feito inédito, o Vasco volta a campo para um duelo complicado com o Atlético-MG pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para frear o avanço cruz-maltino, os mineiros contarão com o apoio de sua torcida na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), neste domingo, às 16h.

Invicto há cinco jogos, o Vasco venceu o Atlético-GO por 1 a 0 e chegou a quatro vitórias seguidas na elite nacional, o que não acontecia desde 2012, há 12 anos. Agora, buscará vencer cinco partidas em sequência pela primeira vez na era dos pontos corridos. A última vez que conseguiu isso foi em 1997, quando a competição tinha outro formato. Naquele ano, emplacou cinco triunfos seguidos três vezes durante o torneio e faturou seu terceiro título.

Atlético-MG e Vasco medem forças neste domingo, na Arena MRV. Foto: Arte/Estadão

Vivendo momentos de oscilação, o Atlético busca se firmar após dois jogos invicto. Na última rodada, empatou com o Juventude por 1 a 1 como visitante. Com 22 pontos, tem o mesmo objetivo que o Vasco: se aproximar do G-6. Para isso, quer consolidar sua reação dentro de casa, já que venceu o São Paulo por 2 a 1 na última partida na Arena MRV. O triunfo aconteceu após cinco jogos sem vencer, sendo três empates e duas derrotas.

ATLÉTICO-MG x VASCO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 21/07 (domingo).

: 21/07 (domingo). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL: Arena MRV, em Belo Horizonte.

ATLÉTICO-MG x VASCO: ONDE ASSISTIR AO VIVO

Globo (para RJ, MG, RS, SC, ES, MA, PB, PE, PI, RN, AC, AP, AM, RO, RR e DF)

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO - Matheus Mendes; Saravia, Battaglia, Bruno Fuchs e Junior Alonso; Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Praxedes; Adson, Vegetti e David. Técnico: Rafael Paiva.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO-MG E VASCO