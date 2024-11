Austrália e Arábia Saudita se enfrentam na manhã desta quinta-feira, 14, às 06h10 (de Brasília), pela 5ª rodada das Eliminatórias da Copa da Ásia. Com uma vitória, dois empates e uma derrota, as seleções fazem um torneio similar até o momento e estão com cinco pontos cada. A Austrália aparece na frente, em segundo, por conta do saldo de gols (1). Já a Arábia Saudita está em terceiro com -1.

A única vitória da Austrália nas Eliminatórias da Ásia foi jogando em casa, na 3ª rodada, quando venceu a China por 3 a 1. A seleção espera voltar a vencer para abrir vantagem em relação à Arábia Saudita, que vem logo atrás. A equipe tem quatro gols marcados e três sofridos, até o momento, na competição.

Austrália x Arábia Saudita nas Eliminatórias da Ásia: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE A Arábia Saudita, por sua vez, também quer vencer para assumir a segunda posição, que pertence a Austrália. A grande novidade da seleção é o treinador francês Hervé Renard, que vai fazer sua primeira partida à frente da equipe saudita. O Japão lidera o Grupo C com 10 pontos. Austrália, Arábia Saudita e Bahrein aparecem em segundo, terceiro e quarto lugar, com cinco pontos cada. A Indonésia e a China completam a tabela em quinto e sexto lugar, respectivamente, com três pontos cada.

AUSTRÁLIA X ARÁBIA SAUDITA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS DA COPA DA ÁSIA

Data: 14/11/2024 (quinta-feira)

14/11/2024 (quinta-feira) Horário: 06h10 (horário de Brasília)

06h10 (horário de Brasília) Local: Estádio Melbourne Rectangular, Melbourne, Austrália

ONDE ASSISTIR A AUSTRÁLIA X ARÁBIA SAUDITA AO VIVO

Disney+ (Streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA AUSTRÁLIA

AUSTRÁLIA: Gauci; Geria, Souttar, Rowles; Miller, O’Neill, Irvine, Behich; Goodwin, McGree, Duke. Técnico: Tony Popovic

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ARÁBIA SAUDITA

ARÁBIA SAUDITA: Al-Kassar; Abdulhamid, Al-Tambakti, Lajami, Al-Shahrani; Al-Malki, Kanno, Salem Al-Dawsari; Al-Sahafi, Al-Buraikan, Al-Shehri. Técnico: Hervé Renard

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AUSTRÁLIA E ARÁBIA SAUDITA