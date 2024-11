Austrália e Brasil se enfrentam na manhã desta quinta-feira, 28, às 07h (de Brasília), em Brisbane, no primeiro de dois amistosos que as seleções femininas vão disputar. Os dois jogos acontecem na Austrália e marcam os últimos compromissos da seleção brasileira feminina no ano. A segunda partida vai ser disputada no dia primeiro de dezembro.

Em outro o Brasil disputou outra dupla de amistosos, contra a Colômbia. Na primeira partida as seleções empataram em 1 a 1, e na segunda a seleção brasileira venceu por 3 a 1, com gols de Isa Haas, Gio Queiroz e Adriana. Os compromissos contra a Colômbia e contra a Austrália marcam o início da preparação para a Copa América de 2025, disputada no Equador, e a Copa do Mundo de 2027, no Brasil.

Austrália x Brasil em amistoso feminino: onde assistir, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

A Austrália também vem de um amistoso, contra a Alemanha, onde venceu as adversárias, fora de casa, por 2 a 1. A seleção vive bom momento, depois de sediar a Copa do Mundo de 2023, e conquistar um quarto lugar histórico na competição. Para os jogos contra o Brasil, porém, as Matildas não vão contar com a referência do time, Sam Kerr, que se recupera de uma lesão no joelho.

AUSTRÁLIA X BRASIL: SAIBA TUDO SOBRE O AMISTOSO FEMININO

Data : 28/11/2024

: 28/11/2024 Horário : 07h (de Brasília).

: 07h (de Brasília). Local: Suncorp Stadium, Brisbane, Austrália

ONDE ASSISTIR AUSTRÁLIA X BRASIL AO VIVO

SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA AUSTRÁLIA

AUSTRÁLIA: Mackenzie Arnold; Ellie Carpenter, Alanna Kennedy, Clare Hunt, Stephanie Catley e Michelle Heyman; Emily van Egmond, Winona Heatley e Kyra Cooney-Cross; Tameka Yallop e Caitlin Foord. Técnico: Tony Gustafsson.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRASIL

BRASIL: Lorena; Bruninha, Vitória Calhau, Lauren e Yasmin; Laís Estevam, Angelina e Duda Sampaio; Amanda Gutierres, Aline Gomes e Adriana. Técnico: Arthur Elias.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AUSTRÁLIA E BRASIL

28/10/2024 - Alemanha 1 x 2 Austrália - Amistoso

- Amistoso 29/10/2024 - Brasil 3 x 1 Colômbia - Amistoso