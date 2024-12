Auxerre e PSG se enfrentam na tarde desta sexta-feira, 6, às 17h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Francês. O Auxerre é o oitavo colocado com 19 pontos e sonha em se aproximar do G-4. Já o Paris Saint-Germain é o líder isolado da competição com 33 pontos, sete a mais do que o Olympique de Marselha que está na vice-liderança com 26 pontos.

Jogando em casa o Auxerre tem como objetivo vencer para se aproximar dos quatro primeiros. Apesar de estar na oitava posição o time está a quatro pontos do Lille, que é o quarto colocado. Caso conquiste os três pontos e, contando com tropeços dos adversários, o time pode terminar a rodada na quinta colocação, tirando o lugar do Lyon.

Auxerre x PSG no Campeonato Francês: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

O PSG, por sua vez, pode estar mal na Champions League, mas a situação no campeonato nacional é diferente. O time é líder com uma folga de sete pontos para o segundo colocado. A equipe está invicta no Campeonato Francês e em 13 jogos conquistou 10 vitórias e três empates.

AUXERRE X PSG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO FRANCÊS

Data: 06/12/2024 (sexta-feira)

06/12/2024 (sexta-feira) Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Stade de l’Abbé-Deschamps, Auxerre, França

ONDE ASSISTIR AUXERRE X PSG AO VIVO

CazéTV (Youtube)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AUXERRE

AUXERRE: León; Jubal, Osho e Akpa; Hoever, Owusu, Raveloson e Mensah; Traoré e Perrin; Sinayoko. Técnico: Christophe Pélissier

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PSG

PSG: Donnaruma, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha e João Neves; Dembélé, Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AUXERRE E PSG

30/11 - PSG 1 x 1 Nantes - Campeonato Francês

1 x 1 Nantes - Campeonato Francês 01/12 - Toulouse 2 x 0 Auxerre - Campeonato Francês