Bahia x Atlético-GO no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Neste cenário, o retrospecto de nada interessa, já que um simples resultado positivo garante o time de Rogério Ceni na competição continental da próxima temporada. O Bahia tem 50 pontos e ocupa o oitavo lugar. Se perder, então, dependerá de tropeços do Cruzeiro (49) diante do Juventude, no sul.

O Atlético-GO tem apenas uma motivação para o jogo: estragar a festa dos baianos. Rebaixado com antecedência, o clube goiano tem 30 pontos e está na 19ª colocação, dividindo a decepção de disputar a Série B com Cuiabá e Criciúma. O quarto adversário da segundona será conhecido na última rodada numa disputa entre Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Fluminense e Atlético-MG.