Bahia x Corinthians no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, na estreia do técnico Ramón Díaz, lavou a alma do torcedor do Corinthians, mas não tirou o time da zona de rebaixamento. Nova tentativa de deixar a degola será empreendida a partir das 16 horas deste domingo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, palco do duelo com o Bahia, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Com 17 pontos, o time alvinegro está na 17ª colocação e busca apenas a quarta vitória em 18 partidas disputadas na competição nacional. Além disso, está atrás do primeiro triunfo fora de casa. Um dos pontos fracos da equipe tem sido a fragilidade defensiva, aspecto em que foi vista alguma evolução no primeiro jogo sob o comando de Díaz.

Bahia e Corinthians medem forças neste domingo pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão.

De qualquer forma, os números não mentem. A rede corintiana foi balançada nas últimas 11 partidas, com um total de 18 gols sofridos. O último jogo em que o Corinthians saiu de campo sem ser vazado foi a vitória porra 3 a 0 sobre o Racing-URU, pela Sul-Americana, dia 28 de maio.

BAHIA x CORINTHIANS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 21/07 (domingo).

: 21/07 (domingo). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.

BAHIA x CORINTHIANS: ONDE ASSISTIR AO VIVO

Globo (para SP, BA, PR, GO, MS, MT, TO, AL, CE, SE e PA)

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA

BAHIA - Marcos Felipe; Arias, Cuesta, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

CORINTHIANS - Hugo Souza; Fagner, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Alex Santana, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Wesley (Igor Coronado) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BAHIA E CORINTHIANS