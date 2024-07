Bahia x Cuiabá no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Prestes a alcançar sua melhor campanha de primeiro turno na história do Brasileirão de pontos corridos, o Bahia recebe o Cuiabá na Casa de Apostas Arena Fonte Nova neste sábado, 13, às 16h, pela 17ª rodada. O tricolor fez sua melhor primeira metade de Série A em 2019, quando conquistou 30 pontos em 19 jogos. Desta vez, restando três partidas, tem um ponto a menos e deve quebrar a marca histórica. Resta saber se será diante do Cuiabá.

PUBLICIDADE Rogério Ceni não terá à disposição o artilheiro do campeonato, Everaldo. O camisa 9 recebeu o terceiro amarelo diante do Athletico-PR na última rodada e alguns nomes disputam a posição no onze inicial. Biel e Ademir, pontas de origem, têm mais minutos com o treinador e saem na frente pela vaga. Já Rafael Ratão corre por fora, mas não está descartado para a posição. O time terá outras mudanças no sistema ofensivo, já que Ceni deve promover os retornos de Éverton Ribeiro, Thaciano e Caio Alexandre para o time titular. O trio saiu do banco na última partida. Na defesa, o lateral Iago Borduchi já está registrado no BID e deve ser relacionado para a partida.

Bahia e Cuiabá se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estad

O Dourado vive instabilidade no Campeonato Brasileiro e é o atual 16º colocado, com 14 pontos. A equipe comandada por Petit terá a baixa do lateral-direito Matheus Alexandre, que tem lesão na coxa e segue fora do elenco. Rikelme deve ser, mais uma vez, titular.

Outra novidade que pode pintar entre os relacionados é o atacante Deyverson, que esteve afastado do restante do elenco por problemas disciplinares. O jogador voltou a treinar junto aos outros jogadores, mas ainda não há confirmação sobre sua participação no duelo do fim de semana.

BAHIA X CUIABÁ: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 13/07/2024.

13/07/2024. Horário: 16h (horário de Brasília).

16h (horário de Brasília). Local: Arena Fonte Nova, Salvador, Bahia

ONDE ASSISTIR BAHIA X CUIABÁ AO VIVO

Premiere (pay-per-view);

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba (Iago); Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Éverton Ribeiro; Thaciano e Biel (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CUIABÁ

Cuiabá: Walter; Rikelme, Bruno Alves, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Pitta. Técnico: Petit.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BAHIA E CUIABÁ