Bahia x Flamengo no Brasileirão: onde assistir ao vivo e escalações

Priorizando a Copa do Brasil, onde iniciou a semifinal com vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, o Flamengo tenta voltar à briga pelo título do Brasileirão, com Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Hoje, aparece na quarta posição, com 48 pontos, porém, com um jogo a menos - 27 a 28 - do que seus concorrentes.

O Bahia quer se firmar dentro do G-6. O tricolor baiano é o sexto colocado, com 45 pontos e tenta se vingar da eliminação da Copa do Brasil para o próprio Flamengo, quando perdeu duas vezes por 1 a 0, em casa e no Rio. Rogério Ceni encontrará Filipe Luís, seu ex-comandado, pela primeira vez com o ex-lateral na função de treinador.