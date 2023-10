Barcelona confirma lesão de Raphinha e atacante deve desfalcar seleção brasileira nas Eliminatórias

O Barcelona confirmou na manhã deste sábado, 30, que o atacante Raphinha sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita durante a vitória do time catalão por 1 a 0 sobre o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol, na última sexta-feira, quando foi substituído ainda no primeiro tempo. Segundo o departamento médico, ele deve ficar até quatro semanas parado, o que deve resultar em desfalque para a seleção brasileira nos jogos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Raphinha ganhou espaço com Fernando Diniz nos primeiros jogos do classificatório ao Mundial por conta da ausência de Vinícius Júnior, cortado da primeira lista também por motivos médicos, mas agora será ele a assistir os companheiros fora do campo. E essa não é a primeira baixa do Brasil por lesão: na semana passada, Diniz já teve que rever seus convocados após a contusão de Caio Henrique, lateral do Monaco. Para a sua vaga, ele chamou Guilherme Arana, do Atlético-MG.

Raphinha foi titular do Brasil nos primeiros jogos das Eliminatórias, contra Bolívia e Peru. Foto: Sebastian Castaneda/Reuters

Uma das apostas do atual técnico para esta nova fase da seleção brasileira e integrante da base deixada por Tite, o atacante do Barcelona foi titular nas rodadas iniciais das Eliminatórias. Na estreia, fez um dos gols da goleada de 5 a 1 do Brasil sobre a Bolívia, no estádio Mangueirão e, contra o Peru, ajudou a equipe na suada vitória por 1 a 0.

Líder da competição com 100% de aproveitamento ao lado da Argentina, o Brasil recebe a Venezuela em 12 de outubro, na Arena Pantanal, e depois viaja até Montevidéu para enfrentar o Uruguai, no dia 17.

Serão seis equipes classificadas diretamente ao Mundial de Estados Unidos, Canadá e México e uma disputará a repescagem. Em suma, é esperado que a seleção carimbe o passaporte com facilidade, o que deve ser útil para Diniz na rodagem de jogadores e testes em busca do time ideal.