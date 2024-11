Barcelona e Espanyol se enfrentam na tarde deste domingo, às 12h15 (de Brasília), pela 12ª rodada da La Liga. Os dois times se encontram em partes opostas da tabela. Enquanto o Barcelona é o líder isolado com 30 pontos, o Espanyol está na 17ª colocação, com 10 pontos, apenas um a mais do que o Las Palmas, primeiro time do Z-4.

O Barcelona vem embalado pela goleada por 4 a 0 contra o rival Real Madrid, fora de casa, na última rodada. Com o resultado o clube abriu seis pontos de vantagem na liderança para o time de Madrid. Em 11 partidas o time de Hansi Flick tem 10 vitórias e apenas uma derrota. Além disso, o time ganhou todos os jogos que disputou em casa.

Barcelona x Espanyol na La Liga: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

O Espanyol, por sua vez, corre risco de entrar na zona de rebaixamento em caso de empate ou derrota. O time tem apenas três vitórias, um empate e sete derrotas em onze jogos. A equipe tem também a terceira pior defesa da competição com 19 gols sofridos. Jogando fora de casa o Espanyol ainda não venceu: são três derrotas e um empate até o momento.

BARCELONA X ESPANYOL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LALIGA

Data : 03/11/2024 (domingo)

: 03/11/2024 (domingo) Horário : 12h15 (de Brasília)

: 12h15 (de Brasília) Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, Barcelona, Espanha

ONDE ASSISTIR A BARCELONA X ESPANYOL AO VIVO PELA LALIGA

Disney+ (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DO BARCELONA

BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martinez e Alejandro Balde; Frenkie de Jong (Marc Casadó), Pedri e Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DO ESPANYOL

ESPANYOL: Joan Garcia; Omar El Hilali (Jose Luis Catala), Marash Kumbulla, Leandro Cabrera e Carlos Romero; Álvaro Tejero, Alex Kral, Gragera (Pol Lozano) e Jofre Carreras; Javi Puado e Alejo Véliz (Walid Cheddira). Técnico: Manolo González.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BARCELONA E ESPANYOL