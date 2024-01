Barcelona x Osasuna: onde assistir, horário e escalação das equipes

Barcelona e Osasuna medem forças nesta quinta-feira pela semifinal da Supercopa da Espanha. O vencedor medirá forças com o Real Madrid, que eliminou o rival Atlético de Madrid na prorrogação, em vitória por 5 a 3. O duelo entre catalães e navarros será disputado em Riad, no Estádio Al-Awwal, casa do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo.

O Barcelona não vive boa fase. As vitórias por vantagens mínimas deixam o torcedor preocupado com a sequência do time na temporada. O Osasuna tampouco inspira confiança, e a 12º colocação no Espanhol impede que as apirações sejam muito elevadas.

BARCELONA x OSASUNA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELA SUPERCOPA DA ESPANHA

DATA : 11/01 (quinta-feira).

: 11/01 (quinta-feira). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL: Estádio Al-Awwal, em Riad.

ONDE ASSISTIR BARCELONA x OSASUNA AO VIVO

ESPN

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BARCELONA

BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Araújo, Christensen e Balde; Sergi Roberto, Gündogan e Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Lewandowski e Ferran Torres. Técnico: Xavi Hernández.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO OSASUNA

OSASUNA: Sergio Herrera; Areso, David García, Catena e Rubén Peña; Iker Muñoz, Moncayola, Arnaiz, Aimar Oroz e Moi Gómez; Budimir. Técnico: Jagoba Arraste.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BARCELONA E OSASUNA