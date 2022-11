Bayern de Munique goleia Werder Bremen no Alemão, mas Mané sai machucado e assusta

Publicidade

Com direito a goleada já no primeiro tempo, o Bayern de Munique, aos poucos, começa a mostrar a sua força no Campeonato Alemão. Nesta terça-feira, o time do técnico Julian Nagelsmann goleou o Werder Bremen por 6 a 1 e abriu frente na liderança da tabela com 31 pontos.

Ao fim da etapa inicial, o time de Munique já tinha uma vantagem de 4 a 1 no placar e controlou a partida do início ao fim. O Werder Bremen perdeu a chance de se manter colado ao pelotão de frente e segue estacionado nos 21 pontos.

Gnabry (três vezes), Goretzka e Musiala construíram a goleada do time de Munique enquanto Anthony Jung descontou para o time visitante. Apesar do placar elástico, o dia também foi de preocupação, pois Sadio Mané pediu para ser substituído ainda aos 20 minutos do primeiro tempo, com dores no joelho, a duas semanas da Copa do Mundo. Ele é a grande estrela da seleção senegalesa.

Leon Goretzka celebra o seu gol na goleada por 6 a 1 aplicada pelo Bayern de Munique sobre o Werder Bremen. Foto: Matthias Schrader / AP

Contando com o apoio de sua torcida, o time da casa saiu na frente logo no início com Musiala. Ele aproveitou rebote do goleiro e abriu o placar. O empate, porém, veio quase que de imediato. Anthony Jung aproveitou espaço na área e chutou forte para deixar tudo igual: 1 a 1 aos dez minutos.

O duelo seguiu num ritmo forte e o Bayern teve a vantagem de um pênalti a favor que foi marcado com o auxílio do VAR. Choupo-Moting foi para a cobrança, mas o goleiro Jiri Pavlenka adivinhou o canto e conseguiu fazer a defesa garantindo o empate.

A pressão por parte dos donos da casa se manteve e num curto espaço de tempo, o Bayern definiu a partida. Aos 22 minutos Gnabry ficou com a sobra e estufou a rede inimiga: 2 a 1. Goretzka, em bela jogada individual, entrou na área e aumentou a vantagem para 3 a 1 aos 26. Atônito com a pressão imposta pelos mandantes, o Werder levou o quarto gol dois minutos depois. Sane tirou a bola do goleiro e só rolou para Gnabry tocar para a meta e confirmar os 4 a 1.

Na etapa final, o ritmo diminuiu, mas o Bayern voltou a balançar as redes. Aos 37 minutos, Gnabry recebeu passe de Mazraoui e aumentou a conta para 5 a 1. Dois minutos depois, Mathys Tel mandou uma bomba para fazer 6 a 1 e encerrar a goleada.

Mais jogos

Completando a rodada, o Wolfsburg fez valer o mando de campo e derrotou o Borussia Dortmund, nesta terça, por 2 a 0. O primeiro gol saiu logo no início do jogo. O zagueiro Mickey van de Ven aproveitou a cobrança de escanteio e fez 1 a 0 em bela cabeçada. Nos acréscimos da etapa final, Nmecha recebeu de Wimmer e mandou no canto: 2 a 0.

Na classificação, o Wolfsburg soma agora 20 pontos. O Dortmund perdeu a chance de encostar no Bayern e, com o revés, segue estacionado nos 25 pontos.

Quem também saiu de campo com os três pontos foi o Bochum, que venceu o Borussia Monchengladbach por 2 a 1. Os dois gols foram marcados no início da partida. Antwi-Adjei fez 1 a 0 aos 9 minutos. Três minutos depois, Hofmann aproveitou erro da defesa para garantir o triunfo por 2 a 0. No segundo tempo, Alassane Plea recebeu passe de Marcus Thuram e ainda descontou para 2 a 1, mas o jogo ficou nisso.

Ainda na zona do rebaixamento, o Bochum pulou para dez pontos, enquanto o rival, que está na parte intermediária da classificação, se mantém com 19 pontos.

Completando a rodada, Stuttgart arrancou uma vitória de 2 a 1 nos acréscimos sobre o Hertha Berlim. Guirassy abriu o placar logo aos três minutos, mas Lukebakio deixou tudo igual para o Hertha aos 19 minutos do primeiro tempo. No último lance do jogo, Mavropanos, de cabeça, fez o gol salvador.

O triunfo tirou o Stuttgart da zona do rebaixamento e levou a equipe aos 14 pontos. Já o Hertha Berlim figura na região do descenso e tem apenas 11 pontos na tabela.