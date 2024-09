Bayern de Munique x Bayer Leverkusen na Bundesliga: onde assistir, horário e escalação

Na última temporada, o Bayer Leverkusen se sagrou campeão invicto da competição, com vitória por 3 a 0 sobre o Bayern de Munique no segundo turno. Isso fez com que a equipe de Xabi Alonso conseguisse manter a vantagem sobre o rival desde o início da competição. O treinador espanhol se manteve no comando da equipe, mas nesta temporada já foi derrotado pelo RB Leipzig.

Agora sob o comando de Vincent Kompany, ex-zagueiro com passagem pelo Manchester City, o Bayern tenta voltar a conquistar o Campeonato Alemão. Até aqui, o time tem 100% de aproveitamento, com quatro vitórias, 13 gols marcados e apenas três sofridos na competição. Na Champions League, também lidera a primeira fase, após golear do Dínamo de Zagreb por 9 a 2.