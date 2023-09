Bayern de Munique x Manchester United: onde assistir, horário e escalação das equipes

Bayern de Munique e Manchester United abrem o Grupo A da competição europeia nesta quarta-feira, dia 20, às 16h pelo horário de Brasília. O jogo que abre uma das chaves da atual edição já foi a decisão do torneio na temporada 1998/1999. Campeão da Champions League na temporada definida na “bolha” de Lisboa, o Bayern de Munique quer voltar a ser dono da Europa. Para isso, o time fez a maior contratação da história do futebol alemão e trouxe Harry Kane da Inglaterra para resolver o problema do ataque do time e, com isso, conseguir voltar a ser finalista do continente.

Terceiro lugar na Inglaterra na última temporada, o Manchester United tenta voltar a ter relevância que já teve no continente durante o início do milênio. Para isso, o time inglês apostou em uma longa reformulação comandada pelo técnico Erik ten Hag. Após uma primeira temporada em que foi campeão da Copa da Liga Inglesa, a equipe busca voltar a se colocar entre os maiores do continente.

Bayern de Munique x Manchester United - Champions League Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL: Munique, na Alemanha.

ESTÁDIO: Allianz Arena

DATA: 20/09/2023.

HORÁRIO: 16h.

ONDE ASSISTIR:

HBO MAX (Streaming).

TNT (TV Fechada).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

BAYERN DE MUNIQUE : Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Min-jae e Davies; Kimmich (Laimer) e Goretzka; Sané, Musiala e Gnabry; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

: Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Min-jae e Davies; Kimmich (Laimer) e Goretzka; Sané, Musiala e Gnabry; Kane. Thomas Tuchel. MANCHESTER UNITED: Onana; Dalot, Lindelof, Lisandro Martínez e Reguilón; Casemiro e Eriksen; Garnacho, Bruno Fernandes e Rashford; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

ÚLTIMOS RESULTADOS: