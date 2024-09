Bélgica x Israel na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A Liga das Nações, torneio de seleções do qual participam os integrantes da federação europeia, começou nesta quinta-feira. Na fase de grupos, cada equipe disputa seis partidas e tenta a chance de competir as quartas de final do campeonato. Considerado o “grupo da morte” da competição, o grupo 2 da Liga A possui Itália, Bélgica, Israel e França, campeã da edição de 2020/21. A estreia das quatro seleções acontece nesta sexta. Na Hungria, Bélgica e Israel se enfrentarão a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Eliminada nas oitavas de final, a Bélgica não teve grande desempenho na Eurocopa. Em quatro jogos, foi derrotada em dois (pela França, no mata-mata, por 1 a 0; e pela Eslováquia, ainda na fase de grupos, também por 1 a 0). A atuação conta ainda com um empate por 0 a 0 contra a Ucrânia e uma única vitória, sobre a Romênia, por 2 a 0. Na Liga das Nações, uma vitória sobre Israel é importante para tentar se manter viva em um grupo que possui duas seleções muito favoritas.

Veja onde assistir à partida entre Bélgica e Israel pela Liga das Nações Foto: Arte/Estadão

Menos favorita do grupo, a seleção israelense não participou da Eurocopa — apesar de ter superado a fase classificatória das Eliminatórias, caiu frente à Islândia em uma partida que terminou em 4 a 1. A partir disso, Israel só disputou dois amistosos internacionais: contra a Hungria, foi derrotado por 3 a 0; e contra a Bielorrússia, aplicou goleada de 4 a 0.

BÉLGICA X ISRAEL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

Data: 06/09/2024

06/09/2024 Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: Nagyerdei Stadion, em Debrecen (HUN)

ONDE ASSISTIR A BÉLGICA X ISRAEL AO VIVO

Disney+ (streaming)

(streaming) SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA BÉLGICA

BÉLGICA: Casteels; Castagne, Debast, Faes e Theate; Onana, Saelemakers e De Bruyne; Doku, Openda e Bakayoko. Técnico: Domenico Tedesco.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE ISRAEL

ISRAEL: Glazer; Dasa, Nachimas, Shlomo e Grouper; Safuri, Gordana e Lavi; Biton, Peretz e Zahavi. Técnico: Ran Ben Shimon.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BÉLGICA E ISRAEL