Benzema será considerado campeão do mundo se a França derrotar a Argentina na final da Copa

Treinando normalmente, após ser liberado da delegação da França, para retornar à Espanha e tratar de uma lesão no quadríceps da coxa esquerda, Karim Benzema, o atual melhor jogador do mundo, recebeu o aval do Real Madrid para ir ao Catar para acompanhar ‘in loco’ a final da Copa entre França e Argentina, marcada para este domingo. Caso o título francês se confirme, o atacante será considerado campeão mundial, mesmo sem ter entrado em campo na campanha.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) confirmou que caso o tricampeonato Mundial da França se confirme, o atacante terá, sim, direito a receber a medalha do torneio, sendo considerado um campeão mundial. Isso se dá pelo fato de Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, não ter cortado o atleta na época da lesão e nem ter convocado um substituto para sua vaga.

Benzema estava no Catar com a seleção, mas precisou deixar o país logo após sofrer a lesão em um dos treinos de preparação para a partida de estreia diante da Austrália. Segundo o mesmo jornal, o atacante estaria apto para atuar desde as oitavas de final, mas não foi chamado novamente pelo técnico Deschamps. O treinador, inclusive, foi questionado sobre a possibilidade de contar com o atacante na decisão, mas optou por não responder.

Karim Benzema será considerado campeão mundial caso a França supere e Argentina no próximo domingo. Foto: Franck Fife/AFP

Longe dos companheiros, Benzema seguiu apoiando a seleção francesa da Espanha, por meio de suas redes sociais. França e Argentina decidem a Copa do Mundo do Catar no próximo domingo, 18, às 12h (horário de Brasília), no Estádio Lusail. O Estadão acompanha todos os lances da grande final em tempo real.