Bets vão além dos clubes e se aliam a ‘embaixadores’, como Galvão Bueno e Vini Jr.

Com delegação recorde, Brasil tem meta de ficar no top-8 dos Jogos Paralímpicos de Paris

Com delegação recorde, Brasil tem meta de ficar no top-8 dos Jogos Paralímpicos de Paris

O setor foi regulamentado depois que o Congresso aprovou no fim do ano passado a lei, sancionada em 29 de dezembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estabeleceu critérios sobre tributação e normas para a exploração comercial das apostas de quota fixa e definiu a distribuição da receita arrecadada e fixou sanções.

As regras deveriam começar a valer no fim do primeiro semestre, mas o prazo foi adiado e a regulamentação deve ser concluída apenas no ano que vem. Para operar no País, as casas de apostas terão de cumprir uma série de exigências determinadas pelo Ministério da Fazenda, entre elas ter sede no Brasil e pagar uma outorga de até R$ 30 milhões.

É consenso entre especialistas e quem opera no setor que, com o mercado regulado, cairá o número de casas de apostas, dando início a um processo antagônico à explosão de bets no futebol sem regras claras. Depois de atingir o teto, os valores com publicidade também devem despencar.