Bolívar x Flamengo na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Após perder de 2 a 0 na partida de ida, o time boliviano aposta na altitude e no histórico favorável contra a equipe carioca para sonhar com uma classificação. Sempre que se enfrentaram em competições internacionais em La Paz, o Bolívar venceu o Flamengo. Poupando jogadores importantes na última partida do campeonato nacional, o clube comandado por Flavio Robatto chega com força total para o confronto.

Do outro lado do campo, a equipe de Tite vem de uma péssima derrota contra o rival Botafogo. Goleado no confronto, o clube rubro-negro também terá importantes baixas para a partida. Dos titulares, Everton Cebolinha, Viña, Pedro e Arrascaeta não estarão disponíveis. Gabigol e Wesley também estão fora. Os atletas estão machucados.