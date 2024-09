Bolívia x Venezuela nas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Já a Venezuela está em posição mais confortável na competição e é a 4ª colocada com nove pontos. Os venezuelanos tentam se classificar para sua primeira Copa do Mundo na história. A seleção comandada Fernando Batista convocou alguns nomes que atuam no futebol brasileiro.

O meio-campo é o setor mais povoado por atletas que jogam no Brasil. José Martínez, do Corinthians, Kervin Andrade, do Fortaleza e a dupla Tomás Rincón e Nicola Profeta, do Santos, estão na convocação, além dos atacantes Savarino, que atua no Botafogo e Soteldo, do Grêmio. O único nome da defesa é Ferraresi, zagueiro do São Paulo.