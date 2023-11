O Palmeiras conquistou nesta quarta-feira uma vitória de virada impressionante no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio. A equipe alviverde saiu perdendo por 3 a 0, reagiu no segundo tempo e buscou o 4 a 3, deixando a disputa pelo título do Brasileirão em aberto. Eduardo, Tchê Tchê e Júnior Santos fizeram os gols do Botafogo, enquanto Endrick (2), López e Murilo balançaram as redes pelo time de Abel Ferreira.