Patrick de Paula marca na goleada do Botafogo sobre o Boavista: time cola na liderança do Carioca

Com uma atuação sem sustos e apresentando um futebol convincente, o Botafogo confirmou o seu favoritismo e goleou o Boavista por 4 a 0 neste domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Carioca. O resultado levou a equipe do técnico português Luis Castro aos 13 pontos, ao lado do Volta Redonda, que joga nesta segunda-feira, pelo complemento da rodada de fim de semana. Com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, o time alvinegro está a um ponto do líder Flamengo.

A vitória foi praticamente definida no primeiro tempo, quando o time alvinegro foi para o intervalo com a vantagem de 3 a 0 no placar com gols de Tiquinho Soares (duas vezes) e Victor Sá. Na etapa complementar, Patrick de Paula também balançou a rede decretando a goleada. O ex-jogador do Palmeiras fez uma boa apresentação.

Botafogo goleiou o Boavista e encostou no Flamengo, líder do Campeonato Carioca. Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Boavista segue na lanterna e com a pior campanha entre todos os participantes. Em sete rodadas, o time de Saquarema ainda não venceu no torneio, tem dois empates e sofreu ainda cinco derrotas.

O Botafogo contou com uma falha da defesa rival para abrir o placar logo no início. Ryan Guilherme fez o domínio errado e deu um presente para Tiquinho Soares. O atacante invadiu a área e acertou um belo chute no ângulo do goleiro Fernando: 1 a 0 aos 3 minutos de duelo.

Diante da fragilidade do adversário, a equipe do técnico Luís Castro seguiu pressionando a saída de bola. Depois de quase ampliar em bobeada do lateral Jairo na pequena área, o segundo gol dos botafoguenses acabou saindo aos 20 minutos. Bem posicionado, Tiquinho Soares recebeu uma bola por elevação de Victor Sá, matou no peito, e chutou na saída do goleiro para assinalar o segundo gol do Botafogo.

Insatisfeito com a atuação da equipe, o técnico Leandrão desfez o esquema com três zagueiros ainda no primeiro tempo. Diogo Rangel e Wandinho deixaram o time para as entradas de Berê e Carlos Daniel. As mudanças, no entanto, não surtiram efeito e o Botafogo chegou ao terceiro gol no final da primeira etapa.

Em escanteio da direita, o goleiro Fernando tentou tirar o perigo da área com um soco na bola. A sobra do lance, no entanto, caiu nos pés de Victor Sá. Com a meta desguarnecida, o camisa sete chutou de pé direito e aumentou a vantagem para 3 a 0, aos 47 minutos.

O segundo tempo manteve o mesmo panorama, com o Botafogo dominando as ações e chegando com facilidade no ataque. Aos 24 minutos, a vitória ganhou contornos de goleada. Em jogada pela esquerda, Patrick de Paula emendou uma pancada de perna esquerda e fez o quarto gol do jogo

FICHA TÉCNICA:

BOA VISTA 0 x 4 BOTAFOGO

BOAVISTA - Fernando; Kevem, Diogo Rangel (Berê) e Elivelton; Jairo (Cayo Tenorio), Israel (Lucas Lucena), Ryan Guilherme e Peu; Marquinhos (Ramon), Wandinho (Carlos Daniel) e Matheus Alessandro. Técnico: Leandrão.

BOTAFOGO - Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas (Patrick de Paula), Gabriel Pires (Galvão) e Lucas Piazon (Gustavo Sauer); Victor Sá (Luís Henrique) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento). Técnico: Luís Castro.

GOLS - Tiquinho Soares aos 3 e aos 20 e Victor Sá, aos 47 minutos do primeiro tempo. Patrick de Paula aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael e Victor Cuesta (Botafogo).

ÁRBITRO - Matheus Carneiro Torres (SP).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 11.186 pagantes.

LOCAL - Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).