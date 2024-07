Botafogo x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação das equipes

Na perseguição ao líder Flamengo, o Botafogo enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 20h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira ainda tenta se firmar, já que vem fazendo uma campanha abaixo das expectativas criadas após o título mineiro.

Com 27 pontos, o Botafogo está só atrás do Flamengo e quer se redimir após perder um título que estava nas mãos no ano passado. O clube alvinegro não perde há três partidas e vem de triunfo sobre o Cuiabá por 2 a 1. Em casa, tem apenas a nona melhor campanha, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam pela 15ª rodada do Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE O Atlético-MG, por outro lado, perdeu do Flamengo por 4 a 2. O time mineiro tem 18 pontos e não vem fazendo jus ao seu elenco, que é apontado como um dos melhores da competição. O foco é buscar os pontos perdidos em casa. As duas equipes se enfrentaram em 82 confrontos ao todo. O retrospecto favorece o Botafogo, que possui 35 vitórias, enquanto o Atlético-MG venceu 27 jogos e outros 20 duelos terminaram empatados.

BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 07/07/2024.

07/07/2024. Horário: 20h30 (horário de Brasília).

20h30 (horário de Brasília). Local: Nilton Santos, no Rio (RJ)

ONDE ASSISTIR BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

BOTAFOGO: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Marlon Freitas, Danilo Barbosa; Luiz Henrique (Tchê Tchê), Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares. Técnico: Arthur Jorge.

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-MG: Matheus Mendes; Mariano, Bruno Fuchs e Igor Rabelo, Battaglia, Otávio, Igor Gomes, Cadu e Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOTAFOGO E ATLÉTICO-MG