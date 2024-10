Botafogo x Criciúma no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Líder, o Botafogo não perde há 11 partidas na temporada e tem uma vantagem de três pontos na ponta da tabela sobre o Palmeiras. Com o show do cantor Bruno Mars no Nilton Santos, o Botafogo conseguiu a liberação de Flamengo e Fluminense, que lideram o consórcio do Maracanã, para utilizar o estádio contra o Criciúma. Há dez anos, o time alvinegro não manda uma partida no estádio.

Já o Criciúma tem 35 pontos somados no Brasileirão deste ano e vem de uma vitória sobre o Atlético-GO antes da parada da Data Fifa. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de queda da equipe é de 14,2% antes da 30ª rodada.