Botafogo x Cuiabá no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Cuiabá, por sua vez, tem o segundo pior ataque da competição com apenas 25 gols marcados. O time vem de uma sequência de três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, e vai precisar melhorar o desempenho para sair do Rio de Janeiro com os três pontos. Ainda assim, caso vença, a equipe não deixa a vice-lanterna da competição, já que está seis pontos atrás do Juventude, 18º colocado.

O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro com 67 pontos. O clube tem seis a mais do que o Palmeiras, que vem em segundo com 61. Já o Cuiabá ocupa a 19ª posição com 28 pontos, sete a menos do que o Bragantino, primeiro clube fora do Z-4 com 35.