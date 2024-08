Botafogo x Flamengo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Os comandados de Artur Jorge chegam para o duelo após importante vitória diante do Palmeiras, no meio da semana, pela Copa Libertadores, por 2 a 1. Antes da volta pelas oitavas de final, o clássico com o Flamengo é crucial para manter o time alvinegro na liderança do Brasileirão e com boas chances na competição.

Já o Flamengo, que chegou a liderar o torneio, também vem de vitória na Libertadores, contra o Bolívar, por 2 a 0, no Maracanã. Caso vença o Botafogo, supera o rival carioca em pontos e se mantém na briga pelo título. Em caso de revés, ficará a cinco pontos da liderança. O time não contará com Pedro, Gabigol e Gerson, que se lesionaram no duelo com os bolivianos.