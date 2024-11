Botafogo x Vasco no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Vasco vem de vitória na última rodada. O time derrotou o Bahia em casa por 3 a 2 e encerrou uma sequência negativa de cinco jogos sem vitória. O time está a oito pontos do G-6 e, caso engate uma boa sequência no final do Campeonato, ainda pode sonhar com uma vaga na pré-Libertadores. Por isso a vitória contra o rival é essencial para o clube.

O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro com 64 pontos. O clube tem três a mais do que o Palmeiras, que vem em segundo com 61. Já o Vasco ocupa a nona posição com 43 pontos. Caso vença nesta terça-feira o time pode subir uma posição, se o Cruzeiro não vencer o Flamengo em jogo a ser disputado na quarta-feira, 6.