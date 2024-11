Brasil tem apenas duas jogadoras em ranking das 50 melhores do mundo no futebol

A ESPN divulgou nesta quarta-feira o ESPN FC Women’s Rank, lista organizada há três anos que reúne as 50 melhores jogadoras do mundo. A vencedora da Bola de Ouro de 2024, a espanhola Aitana Bonmatí (Barcelona), ficou em primeiro lugar pelo segundo ano seguido. A americana Naomi Girma (San Diego Wave) vem em segundo e Barbra Banda (Orlando Pride), da Zâmbia, fecha o pódio. O Brasil tem duas representantes na lista Marta (Orlando Pride), em 26º e Tarciane (Houston Dash), em 45º.

São duas atletas a menos do que no ano passado, quando o País teve 4 jogadoras na lista (Marta, Tarciane, Debinha e Kerolin). Em 2022 e 2023 o Brasil também teve representantes: Marta, Tarciane e Debinha. A nível mundial o ranking de 2024 traz mais diversidade e conta com atletas de 19 países diferentes, sendo a primeira vez que conta com a presença de jogadoras do Malawi e da Zâmbia.

Brasil tem apenas duas jogadores em ranking das 50 melhores do mundo no futebol Foto: Rafael Ribeiro/CBF

PUBLICIDADE Em relação aos clubes, são 16 times diferentes. O Barcelona, da Espanha, é a equipe com mais jogadoras na lista: 11. Em seguida vem o Chelsea, da Inglaterra, com 7 e o Lyon, da França, com 6. Da liga americana 13 atletas estão presentes. Para realizar o ranking a ESPN entrevistou 18 especialistas em futebol feminino entre técnicas e técnicos, dirigentes e jornalistas. Eles indicaram, de forma anônima, as melhores jogadoras de 24. O primeiro lugar valia 50 pontos e a pontuação ia decrescendo até quinquagésimo lugar, que somava um ponto. A jornalista brasileira Cintia Barlem, do Grupo Globo, foi uma das escolhidas para participar da votação.

Veja o ranking