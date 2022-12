Agora começa o mata-mata! Na tarde desta segunda-feira (5), a Copa do Mundo do Catar segue com a sua fase eliminatória com as oitavas de final. Às 16h, Brasil e Coreia do Sul se enfrentam no estádio 974, no Catar. O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo, CazeTV no Youtube (Streaming) e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Após vencer as duas primeiras partidas e perder na terceira, o Brasil chega para as oitavas de final reforçado. Após se machucarem na partida de estreia, Danilo e Neymar estão confirmados no time titular da seleção brasileira para o duelo nas oitavas de final.

Leia também Filhas de Pelé dizem em entrevista que ‘ele não está dizendo adeus’

Para a primeira partida eliminatória da seleção brasileira na Copa do Mundo, o técnico Tite deve mandar a campo praticamente toda a equipe que atuou na estreia da equipe no Catar, com exceção de Alex Sandro que não reúne condições de jogo.

Arte Estadão

Pelo lado da Coreia do Sul, a emoção esteve presente na primeira fase. Depois de estrear empatando com o Uruguai, a equipe asiática perdeu para Gana, por 3 a 2, e foi garantir a vaga nas oitavas de final com uma vitória de virada contra Portugal, com o gol da vitória saindo nos acréscimos.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Brasil e Coreia do Sul acontecerá nesta segunda-feira às 16h (pelo horário de Brasília), no estádio 974.

Publicidade

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo, CazeTV no Youtube (Streaming) e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

BRASIL X COREIA DO SUL

BRASIL -Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Júnior. Técnico: Tite

COREIA DO SUL - Seung-Gyu Kim, Moon-Hwan Kim, Min-Jae Kim, Young-Gwon Kim e Jin-Su Kim; In-Beom Hwang e Woo-Young Jung; Hee-Chan Hwang, Kang-In Lee e Heung-Min Son; Gue-Sung Cho. Técnico: Paulo Bento

QUEM APITA?

Árbitro: Clement Turpin (FRA)

Continua após a publicidade

Assistente 1: Nicolas Dano (FRA)

Assistente 2: Cyril Gringore (FRA)

Quarto árbitro: Slavko Vincic (SER)

VAR: Jerome Brisard (FRA)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, o Brasil começou com tudo e venceu a Sérvia, por 2 a 0. Na partida seguinte, a seleção brasileira superou a Suíça, por 1 a 0. No fechamento da primeira fase, os comandados de Tite perderam para Camarões, por 1 a 0.

Depois de estrear empatando com o Uruguai, a Coreia do Sul perdeu para Gana, por 3 a 2, e foi garantir a vaga nas oitavas de final com uma vitória de virada contra Portugal, com o gol da vitória saindo nos acréscimos.