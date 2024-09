Dorival perde para o ‘sósia’ e Brasil tem ‘noite de Íbis’ para tristeza dos torcedores; veja memes

O próprio perfil oficial do Íbis Sport Club, equipe pernambucana dona do título de “Pior Time do Mundo”, como eles mesmos se descrevem, publicou uma zoação com a seleção brasileira após o jogo em Assunção, capital paraguaia.

Mas se de um lado Dorival Jr. saiu derrotado, do outro teve um “Dorival” comemorando. Isso porque o treinador do Paraguai, Gustavo Alfaro, já teve seu nome citado algumas vezes pelos internautas brasileiros por conta de sua semelhança com o técnico do Brasil. Desta vez, o meme do “sósia” não passou em branco no pós-jogo.