Brasil x Senegal: onde assistir, horário e escalação das equipes

A seleção brasileira enfrenta nesta terça-feira, às 16h, Senegal em amistoso internacional, no Estádio José Alvalade, casa do Sporting em Lisboa. Os comandados de Ramon Menezes buscam a segunda vitória nesta Data Fifa, após golearem Guiné por 4 a 1, em Barcelona, no último sábado.

A última vez que Brasil e Senegal se enfrentaram foi em 2019, no Estádio Nacional de Cingapura. O jogo terminou empatado por 1 a 1. Na ocasião, a seleção brasileira abriu o marcador com Roberto Firmino, mas os senegaleses buscaram a igualdade nos acréscimos do primeiro tempo com Famara Diédhiou.

Senegal está no Grupo L das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações, com 13 pontos. Na ponta da chave, os senegaleses, que chegaram às oitavas de final do último Mundial no Catar, têm seis pontos a mais que Moçambique e já estão garantidos no torneio.

Brasil e Senegal medem forças nesta terça-feira em Lisboa. Foto: Arte/ Estadão

BRASIL x SENEGAL

DATA : 20/06/2023 (terça-feira).

: 20/06/2023 (terça-feira). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL: Estádio José Alvalade, em Lisboa (Portugal).

ONDE ASSISTIR

Globo

SporTV

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BRASIL : Ederson (Weverton); Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Malcom, Vini Júnior e Richarlison. Técnico : Ramon Menezes.

: Ederson (Weverton); Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Malcom, Vini Júnior e Richarlison. : Ramon Menezes. SENEGAL: Dieng; Mendy, Seck, Diallo e Jakobs; Diatta, Gueye e Ciss; Jackson, Sarr e Mané. Técnico: Aliou Cissé.

ÚLTIMOS RESULTADOS