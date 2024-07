Canadá x Uruguai na Copa América: onde assistir ao vivo, horário e escalação das seleções

Canadá e Uruguai se enfrentam na noite deste sábado, dia 13 de julho, às 21h (horário de Brasília), em jogo válido pela disputa de terceiro lugar da Copa América 2024. O confronto ocorre no Bank of America Stadium, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

A seleção norte-americana fez boa campanha em sua primeira participação no torneio, mas acabou barrada da final pela Argentina. Para o confronto, a equipe do treinador Jesse Marsch deve repetir o time titular que atuou ao longo da competição.

Canadá e Uruguai se enfrentam neste sábado pela Copa América. Foto: Arte/Estadão

Do outro lado do campo, Marcelo Bielsa não poderá contar com o meia De La Cruz, suspenso após ser expulso na derrota contra a Colômbia. A seleção celeste eliminou o Brasil e chegou pela primeira vez entre os quatro primeiros colocados desde 2011, quando foi campeã.

CANADÁ X URUGUAI: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO BRASIL

Data: 13/07/2024.

13/07/2024. Horário: 21h (horário de Brasília).

21h (horário de Brasília). Local: Bank of America Stadium, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

ONDE ASSISTIR CANADÁ X URUGUAI AO VIVO

SporTV (TV Fechada).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO URUGUAI

URUGUAI: Sergio Rochet; Nahitan Nández, José María Giménez, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez e Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CANADÁ

CANADÁ: Máxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Richie Laryea, Eustáquio, Ismael Koné, Jacob Shaffelburg; Jonathan David e Cyle Larín. Técnico: Jesse Marsch.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CANADÁ X URUGUAI