Caras da Copa: Benzema quer brilhar pela França após ficar fora na Rússia acusado de chantagem

Karim Benzema foi eleito Bola de Ouro pela revista France Football no mês passado. Apesar de ser um dos principais jogadores franceses, não assumiu tal protagonismo na seleção de seu país por causa de problemas judiciais. Na Copa do Mundo do Catar, o atacante do Real Madrid sonha em conquistar seu primeiro título com a França e manter a ótima fase que o credencia a ser um dos grandes jogadores do torneio. O francês é o primeiro personagem da série do Estadão que vai trazer os principais nomes das seleções favoritas a ganhar o Mundial.

Na temporada 2021/2022, Benzema alcançou a incrível marca de 44 gols em 46 jogos pelo Real Madrid. Goleador nato, o artilheiro sabe o caminho do gol e foi fundamental na conquista da última edição da Champions League, anotando 15 tentos ao longo do torneio continental. Na seleção francesa, Karim Benzema tem a concorrência direta de Olivier Giroud pela posição de centroavante e ainda conta com a jovem estrela Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

A última convocação de Didier Deschamps não contou com Benzema, que estava com uma lesão muscular. Nos duelos de junho da Liga das Nações, o centroavante foi titular em três jogos e dá indícios de ser o favorito do treinador para a posição na Copa do Mundo. No Milan, Olivier Giroud não vive momento que o aproxime de Benzema. O fato de fazer parte do grupo da seleção francesa há mais tempo pode fazê-lo chegar em pé de igualdade com o atleta do Real Madrid, no entanto.

Benzema começou sua carreira profissional no Lyon, clube em que jogou por quatro temporada. Ao se destacar, chamou a atenção do Real Madrid. O clube merengue o contratou em 2009 por 35 milhões de euros para compor mais um elenco galáctico. Benzema demorou a sair da sombra de Cristiano Ronaldo. Suas qualidades se afloraram por completo quando o astro português deixou o time espanhol, em 2018. Os números do atacante, porém, impediram quaisquer questionamentos sobre sua sequência em Madri. São 14 temporadas no Real, em 13 delas seu número de gols teve dois dígitos, com relevantes marcas com assistências.

Benzema foi eleito o Bola de Ouro pela Revista France Football Foto: Franck Fife / AFP

HOLOFOTES

No Real Madrid, Karim Benzema é a grande estrela do ataque. Se antes ele precisava jogar por Cristiano Ronaldo, agora tem em Vinícius Júnior o grande parceiro para buscar novos feitos. Na seleção francesa, seu companheiro será Kylian Mbappé. O jovem do PSG tem personalidade cintilante e, assim como em seu clube, não anseia dividir os holofotes. Sem Benzema na Rússia, Mbappé e Griezmann foram os motores da conquista daquele Copa e conquista.

Apesar da sintonia fina alcançada com Vinícius Júnior, a relação dos atletas não começou da melhor forma. Do alto de sua experiência, Benzema não via com bons olhos a imaturidade do atacante brasileiro em tomadas de decisão em campo pelo Real Madrid. Em 2020, o francês foi flagrado pelas câmeras pedindo supostamente para Ferland Mendy não passar mais a bola para Vini durante um jogo da Champions com o Borussia Mönchengladbach. A direção esportiva do clube merengue atuou para colocar panos quentes na situação e contornou a polêmica, fazendo com que o entrosamento prosperasse entre os dois.

CASO VALBUENA

Em 2021, Karim Benzema foi condenado pela justiça francesa a um ano de prisão - que só seria cumprido em caso de reincidência -, pagamento de 75 mil euros (cerca de R$ 382 mil) de multa e uma indenização a Valbuena de 80 mil euros (R$ 410 mil). O centroavante foi cúmplice em uma chantagem contra o ex-colega de seleção francesa por uma fita de sexo.

Mathieu Valbuena e Karim Benzema foram companheiros de seleção francesa Foto: Charles Platiau / Reuters

Valbuena foi chantageado por alguns homens que tiveram acesso a um vídeo íntimo do jogador. Eles pediam dinheiro para não o expor nas redes sociais. Valbuena tentou se aconselhar com Benzema à época, mas sentiu que o atacante usou um tom ameaçador, dizendo para que ele pagasse aos chantagistas. O jogador do Olympiacos denunciou o colega à polícia, e as investigações mostraram que Benzema tinha relações com os homens que faziam as chantagens.

Desde 2015, quando o caso foi revelado, Benzema ficou afastado da seleção francesa. Ele só voltou a atuar em 2021, na Eurocopa, após longo período de conversas e negociações com o comando da equipe. Neste ano, a defesa do atacante anunciou a desistência de recurso para reverter a decisão da justiça francesa.

Não importa quem procurou quem. O principal é que nós conversamos muito, foi muito bom e tivemos uma boa discussão entre homens. O mais importante é que estou no grupo e muito feliz por chegar aqui. Meus serviços no clube (me trouxeram de volta). É o futebol que fala. Você sempre tem de ser bom no clube e nunca desistir” Benzema, à época do retorno à seleção francesa

NA COPA

Aos 34 anos, Benzema soma 97 partidas com a seleção francesa, com 37 gols anotados. Ele defendeu os conjuntos nacionais desde a base, passando pelas equipes sub-17, 19, 20 e 21 até chegar nos profissionais. Apesar da experiência, só defendeu a França na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Na ocasião, a seleção francesa caiu nas quartas de final diante da Alemanha, que viria a celebrar o tetracampeonato. Benzema anotou três gols em cinco partidas.

A seleção francesa está no Grupo D e faz sua estreia na Copa do Mundo do Catar no dia 22 de novembro, uma terça-feira, às 16h (horário de Brasília) diante da Austrália. Na segunda rodada, pega a Dinamarca, dia 26 de novembro, às 13h. A última partida da fase inaugural será com a Tunísia, dia 30 de novembro, às 12h.