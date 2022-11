Catar x Equador: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Publicidade

A partida inaugural da Copa do Mundo do Catar entre Catar e Equador acontece neste domingo, às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt. O duelo terá transmissão da TV Globo (TV Aberta), do SporTV (TV Fechada), no Globoplay (streaming) e na CazéTV, do streamer Casimiro Miguel, no YouTube. O Estadão acompanha todos os lances em tempo real. Uma hora antes da partida, acontece o evento de abertura do Mundial.

Leia também Müller e Rüdiger treinam normalmente e reforçam Alemanha na Copa do Mundo

A espera pelo início da Copa do Mundo do Catar finalmente chegará ao fim. Neste domingo, Catar e Equador entram em campo na primeira partida do torneio. Do lado anfitrião, a partida marca a estreia da seleção catariana em Mundiais, e o técnico Félix Sánchez tem Ahmed Alaaeldin como a única dúvida.

Do outro lado, o Equador desembarca para sua quarta participação no torneio. A seleção comandada por Gustavo Alfaro garantiu a quarta colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 26 pontos, mas chegou ao Catar em meio a polêmicas. A seleção acabou punida pelo CAS pela escalação irregular de Byron Castillo nas eliminatórias e correu risco de ser excluída do torneio. Posteriormente, o atleta não foi convocado para o Mundial.

Catar e Equador fazem o jogo de abertura da Copa do Mundo do Catar, neste domingo, às 13h00 (horário de Brasília).

HORÁRIO E LOCAL

A partida inaugural da Copa do Mundo do Catar acontece neste domingo, 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt.

Continua após a publicidade

ONDE ASSISTIR

A partida inaugural do Mundial terá transmissão da TV Globo (TV Aberta), do SporTV (TV Fechada), no Globoplay (streaming) e na CazéTV, do streamer Casimiro Miguel, no YouTube. O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CATAR: Al-Sheeb; Miguel, Al-Wari, Salman, Hassan, Ahmed; Hatem, Boudiaf; Al-Haydos; Ali, Afif. Técnico: Félix Sánchez.

EQUADOR: Dominguez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Gruezo, Caicedo, Cifuentes; Plata, Valencia, Ibarra. Técnico: Gustavo Alfaro.

QUEM APITA

Árbitro: Daniele Orsato- ITA (Fifa)

Assistente 1: Ciro Carbone- ITA (Fifa)

Assistente 2: Alessandro Giallatini- ITA (Fifa)

VAR: Massimiliano Irrati- ITA (Fifa)

Continua após a publicidade