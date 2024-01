Catar x Líbano: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após a Copa do Mundo de 2022, o Catar volta a receber uma competição oficial entre seleções. Nesta sexta-feira, 12, a seleção anfitriã estreia contra o Líbano na Copa da Ásia de 2024. A partida acontece a partir das 13h (horário de Brasília), no Estádio Lusail – que recebeu a decisão do Mundial há dois anos.

Além de anfitrião, o Catar é o atual campeão do torneio – se sagrou campeão em 2019, durante a preparação para o Mundial – e busca o bicampeonato. Ambas as seleções, no entanto, chegam para a partida inaugural da Copa da Ásia vindo de derrotas: o Líbano foi surpreendido pela Arábia Saudita, enquanto os donos da casa perderam para a Jordânia.

Catar e Líbano se enfrentam pela Copa da Ásia. Foto: Arte/ Estadão

CATAR X LÍBANO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DA ÁSIA

DATA: 12/01 (sexta-feira).

HORÁRIO: 13h (de Brasília).

LOCAL: Estádio Lusail, no Catar.

ONDE ASSISTIR CATAR X LÍBANO AO VIVO

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CATAR E LÍBANO

CATAR : Barsham; Pedro Miguel, Salman, Lucas Mendes e Ahmed; Tarek, Fathi, Al-Bayati e Al-Haydos; Almoez Ali e Akram Afif. Técnico : Tintín Márquez.

LÍBANO: Matar; El Zein, Alexander Michel, Shour e Felix Michel; Nassar, Sisi e Bitar; Hassan Maatouk, Haidar e El-Helwe. Técnico: Miodrag Radulovic.

