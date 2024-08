Olimpíadas 2024: CBF recorre ao TAS para tentar ter Marta na semifinal contra a Espanha

Classificado para enfrentar a Espanha na semifinal do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris, o Brasil tentará contar com a capitã e camisa 10 da equipe, Marta, na partida que acontece nesta terça-feira, 6, às 16h (horário de Brasília). A jogadora foi suspensa após um cartão vermelho direto contra as próprias espanholas, ainda na fase de grupos, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recorre ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) para liberar a atleta antes da realização do jogo.

A ação foi protocolada pela CBF na manhã desta segunda-feira, 5, e contesta a decisão imposta pela Comissão Disciplinar da FIFA, que suspendeu a atleta Marta por duas partidas seguidas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Segundo nota oficial da confederação, a Diretoria Jurídica da CBF e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) pedem a desclassificação da conduta da atleta aplicada pela FIFA como falta grave.

Marta foi expulsa contra a Espanha na última rodada da fase de grupos e saiu de campo chorando Foto: Moises Castillo/AP

Caso a ação da CBF e do COB surtam efeito, Marta poderá entrar em campo contra a Espanha no jogo decisivo da semifinal e, numa eventual classificação para a grande final, poderá também ser relacionada para a partida. A justificativa usada pela entidade é que a falta cometida não foi intencional e sem emprego de violência. O lance aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo, quando a meia tentou afastar a bola da defesa e seu pé atingiu as costas e a nuca da lateral Olga Carmona. A jogadora da Espanha não sofreu qualquer tipo de lesão além da pancada e seguiu na partida após atendimento médico.

A ação da CBF com o TAS surge após a confederação tentar anular o segundo jogo de suspensão com a Fifa, que não surtiu efeito. Vale lembrar que o TAS é um órgão independente, que não pertence a nenhuma federação ou instituição futebolística, e cuida de processos e contestações relacionadas ao desporto através de arbitragem e mediação.

Marta já ficou de fora do duelo contra a França, válido pelas quartas de final do futebol feminino. O Brasil se classificou no último sábado, 3, após vencer as donas da casa por 1x0. A meia viu a partida de um dos camarotes do Stade de la Beaujoire, em Nantes.