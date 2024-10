Celta de Vigo e Real Madrid se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Espanhol. Apesar de estarem na parte de cima da tabela, os clubes lutam por coisas diferentes. O Celta tem 13 pontos, quatro a menos do que o quarto colocado e por isso a vitória é importante para a equipe se firmar de vez na briga pelo G-4. Já o Real Madrid é o segundo com três pontos a menos do que o líder Barcelona e precisa vencer para que o clube catalão não aumente a vantagem.

O Celta tem a seu favor um bom retrospectivo em casa. Até o momento, no campeonato, foram cinco jogos, três vitórias, um empate e apenas uma derrota. A equipe também vem embalada pelo triunfo fora de casa por 1 a 0 contra o Las Palmas na última rodada. As estatísticas contra o Real Madrid, porém, não são positivas. Nos últimos cinco jogos o Celta sofreu cinco derrotas.

Celta de Vigo x Real Madrid no Campeonato Espanhol: onde assistir, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

A favor do Real Madrid, além do bom retrospecto contra o adversário, está o fato de que a equipe tem o segundo melhor ataque da competição, com 19 gols, perdendo apenas para o Barcelona, que tem 28. Além disso o Real ainda não perdeu no Campeonato Espanhol. Em nove partidas foram seis vitórias e três empates.

ONDE ASSISTIR A CELTA DE VIGO X REAL MADRID AO VIVO PELO CAMPEONATO ESPANHOL

Data: 19/10/2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio de Balaídos, Vigo, Espanha

ONDE ASSISTIR A CELTA DE VIGO X REAL MADRID AO VIVO PELO CAMPEONATO ESPANHOL

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CELTA DE VIGO

CELTA DE VIGO - Vicente Guaita; Javier Manquillo, Carl Starfelt, Marcos Alonso e Óscar Mingueza; Damián Rodríguez, Fran Beltrán e Hugo Álvarez; Borja Iglesias, Williot Swedberg e Alfon González. Técnico: Claudio Giráldez.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO REAL MADRID

REAL MADRID - Courtois (Lunin); Lucas Vázquez, Antonio Rudiger, Éder Militão e Ferland Mendy; Valverde, Jude Bellingham e Tchouameni; Rodrygo, Mbappé e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CELTA DE VIGO E REAL MADRID