Ceni lamenta falta de opções no elenco do São Paulo e questiona: ‘O que quer que eu faça?’

Neste segundo semestre, o São Paulo decidiu se concentrar unicamente nas disputas dos torneios mata-mata. Rogério Ceni passou a usar time reserva no Campeonato Brasileiro e a campanha, que não era das melhores, fez o time despencar na tabela com a sequência de resultados negativos.

Diante do Corinthians, por causa da derrota para o Flamengo no jogo de ida da Copa do Brasil, esperava-se que o ex-goleiro escalasse time titular. Ceni, porém, manteve a tática de poupar os atletas para tentar reverter a iminente eliminação no Maracanã nesta quarta-feira, às 21h45.

“Estamos fazendo o máximo que é possível. Não adianta eu colocar os mesmos 11 (que foram titulares diante do Atlético-GO) e eles se lesionarem. Não tenho tempo até o dia 1º de outubro (data da final com o Independiente del Valle). Qualquer lesão muscular e eles estão fora da final da Copa Sul-Americana. Sei que a gente ainda está em uma situação apertada do Campeonato Brasileiro”, avaliou Rogério Ceni.

Calleri entrou no segundo tempo do clássico com o Corinthians.

Em campo, no entanto, o que se viu foi um São Paulo muito aquém das expectativas. No segundo tempo, os donos da casa foram dominados pelo Corinthians, que graças a Felipe Alves não conseguiu sair do Morumbi com a vitória. O placar de 1 a 1 frustra planos de ambas as partes. Rogério Ceni se mostrou indignado com a falta de opções no elenco. Para ele, falta um jogador que dê a opção do drible e da velocidade, como Dudu, do Palmeiras, e Everton Cebolinha, do Flamengo.

“Se nós não temos nem a velocidade ou o drible no time principal, quando joga um time alternativo você espera o quê? Tem o desejo, vontade e união do grupo... Não saio satisfeito, quero resultado, mas tenho o limite físico dos atletas. O que você quer que eu faça? São Paulo entrega mais do que as possibilidades oferecem”, indagou Ceni.

Para o São Paulo, a rodada não foi de todo ruim, dados os tropeços dos principais concorrentes no fundo da tabela. Cuiabá, Avaí, Fortaleza não conseguiram bons resultados. Os únicos vitoriosos foram Ceará e Coritiba. Agora, a distância do time de Ceni para a zona de rebaixamento é de cinco pontos.

Com 31 pontos, o São Paulo tem campanha idêntica à da temporada passada. Em 2021, após 26 jogos, o time tinha as mesmas seis vitórias, 13 empates e sete derrotas. A diferença, porém, está guardada na construção da campanha. No ano passado, o São Paulo começou o Brasileirão muito mal, demitiu Hernán Crespo do cargo de técnico, trouxe Ceni e conseguiu reagir. Em 2022, o caso é oposto. O São Paulo iniciou o torneio brigando na parte alta da tabela e quando focou no mata-mata começou a despencar.