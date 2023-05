Com dois gols de Artur e um de Rony, o Palmeiras bateu o Cerro Porteño por 3 a 0, na Olla Azulgrana, em Assunção-PAR, pela quarta rodada do Grupo C da Copa Libertadores. A equipe alviverde fica na vice-liderança da chave, com nove pontos, atrás do Bolívar. Os paraguaios somam três pontos, assim como o Barcelona de Guayaquil.