Champions League: Guardiola e Inzaghi fazem previsões diferentes para City x Inter; veja

Experiente e apontado por muitos como o melhor técnico do futebol mundial, Pep Guardiola não caiu na história da superioridade do Manchester City na final da Champions League, marcada para este sábado, às 16h, no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, na Turquia. O treinador tratou de afirmar que a Inter de Milão é maior pela história do clube dentro da competição. Na visão do técnico Simone Inzaghi, porém, a equipe italiana irá enfrentar o “melhor time do mundo” e jogou o favoritismo para os ingleses.

“Eu vi muitos jogos da Inter para saber o que precisamos fazer. No fim das contas, é uma partida de futebol. O time que for melhor nos 95 minutos vai ganhar. Se olhar a história, a Inter é maior que nós. Mas isso não é importante. O que importa é amanhã ter a melhor performance possível. É isso que fará a diferença”, disse Guardiola. Inzaghi, por sua vez, preferiu olhar o momento atual dos dois clubes para decretar o favoritismo do City.

“É normal o Manchester City ser favorito, é o melhor time do mundo e já demonstrou isso. Também fizemos uma campanha fantástica. Queremos fazer história. Depois de 13 anos, estamos na final e queremos aproveitar a oportunidade. Vamos precisar de muito coração e muita mente”, disse o treinador.

Manchester City já entrou como favorito em final de Champions e saiu derrotado

Diferente do Manchester City, que está buscando o título inédito do torneio, a Inter de Milão já levantou o caneco em três oportunidades. Na última vez que esteve na final, o time de Pep Guardiola também era o favorito, mas acabou perdendo para o Chelsea. “Este jogo é muito diferente da final que jogamos contra o Chelsea. Gostaria de contar as lições que aprendi, mas não sei. Tínhamos um plano, mas não deu certo”, disse.

Pep Guardiola comanda última atividade do City antes da final da Champions. Foto: Paul Ellis/ AFP

Perguntado sobre a fórmula do sucesso, após ter conquistado inúmeros títulos por Barcelona e Manchester City, Guardiola explicou. “Ter Messi antes e Haaland agora: esse é meu sucesso. Ter bons jogadores. Não estou brincando. Ganhar a Champions é absolutamente um sonho. Essa é uma partida especial, o que se percebe pelo número de pessoas nessa sala de entrevista coletiva”, afirmou.

Continua após a publicidade

O Manchester City tem a chance de conquistar a tríplice coroa neste sábado. O clube de Pep Guardiola conquistou também o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra.

Internazionale é a última chance da Itália erguer título europeu nesta temporada

Inzaghi destacou o fator da Itália voltar ao radar dos grandes torneios. A Roma, por exemplo, esteve na decisão da Liga Europa, mas acabou perdendo para o Sevilla. Já a Fiorentina disputou o título da Liga Conferência com o West Ham e também acabou derrotada. A Inter de Milão pode quebrar essa escrita.

“Fazia tempo que clubes da Itália não iam às finais, desta vez foram três, um sinal positivo do nosso futebol. Acabaram não conquistando o título, mas estavam lá. Vamos fazer por merecer essa conquista. Tenho a sorte de contar com muitos jogadores que sabem como disputar esse tipo de partida”, afirmou.

Inzaghi tem a missão de levar a Inter de volta ao topo da Europa após 13 anos. Foto: Manu Fernández / AP

Já Lautaro comparou a final da Champions League com a decisão da Copa do Mundo. O jogador conquistou o título mundial com a Argentina, que derrotou a França na decisão do torneio. Ele pode seguir fazendo história.

Continua após a publicidade

“A sensação é semelhante à da final da Copa do Mundo. O mérito vai para o trabalho de todo o ano. O trabalho em equipe é o mais importante para atingir as metas. Agora falta a última etapa, precisamos estar prontos para esta importante fase”, afirmou.

Para chegar na decisão, a Inter de Milão despachou o arquirrival Milan com duas vitórias (2 a 0 e 1 a 0). o clube italiano não chegava à final do torneio desde 2009/10, quando derrotou o Bayern de Munique por 2 a 0, este, inclusive, foi o seu terceiro título da competição, já que levantou os canecos de 1963/64, e 1964/65.