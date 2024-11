Chile e Venezuela se enfrentam na noite desta terça-feira, 19, às 21h (de Brasília) pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa. É o último compromisso das seleções pela competição no ano. As duas equipes vêm de empates na última rodada. A seleção chilena ficou no 0 a 0 com o Peru, enquanto a Venezuela conquistou um ponto depois de empatar em 1 a 1 com o Brasil.

Jogando em casa o Chile espera se recuperar na competição. A seleção é a última colocada com seis pontos. Em 11 partidas a equipe de Ricardo Gareca tem sete derrotas, três empates e apenas uma vitória. Matematicamente os chilenos ainda têm chances de classificação para a Copa do Mundo, mas vão precisar de mais resultados positivos, já que estão a seis pontos da rival Venezuela, sétima colocada - posição que se classifica para a repescagem.

Chile x Venezuela pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

Depois de conquistar um empate com o Brasil jogando em casa, a Venezuela quer terminar esta rodada das Eliminatórias com uma vitória, para se garantir na sétima posição. A seleção tem a mesma pontuação da Bolívia e, em caso de resultado negativo, podem perder o lugar para os bolivianos. Na competição a equipe tem duas vitórias, seis empates e três derrotas em 11 jogos.

CHILE X VENEZUELA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS DA COPA

Data: 19/11/2024 (terça-feira)

19/11/2024 (terça-feira) Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Estádio Nacional de Santiago, Santiago, Chile

ONDE ASSISTIR A CHILE X VENEZUELA SAUDITA AO VIVO

SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CHILE

CHILE: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic e Thomas Galdames; Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Darío Osorio e Diego Valdés; Víctor Dávila e Eduardo Vargas. Técnico: Ricardo Gareca

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA VENEZUELA

VENEZUELA: Rafael Romo; Jon Aramburu, Rubén Ramírez, Nahuel Ferraresi e Miguel Navarro; Yanguel Herrera, Cristian Cáseres, Darwín Machís e Jefferson Savarino; Yeferson Soteldo e Salomón Rondón. Técnico: Fernando Batista.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CHILE E VENEZUELA