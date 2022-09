City derrota o Wolverhampton, e dorme na liderança do Inglês

Em um duelo sem maiores problemas, o Manchester City confirmou o seu favoritismo e venceu o Wolverhampton fora de casa por 3 a 0 neste sábado, pelo Campeonato Inglês. O resultado deixa o time do técnico Pep Guardiola provisoriamente em primeiro lugar com 17 pontos. O Arsenal, no entanto, pode retomar a liderança em caso de triunfo sobre o Brentford, fora de casa, neste domingo.

Os gols da vitória foram marcados por Jack Grealish, Haaland e Phil Foden. O poder de fogo tem sido o destaque da equipe de Manchester neste início de torneio. Em cinco partidas, o time de Guardiola anotou 23 gols.

Leia também Sem Benzema, Real aposta em Vinícius Jr; Simeone evita polêmica sobre racismo

Com 11 gols em 7 jogos no Campeonato Inglês, o atacante Erling Haaland é o artilheiro da competição. Foto: Carl Recine/Reuters

O Manchester City abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. De Bruyne lançou a bola na área para Jack Grealish aproveitar o cruzamento e estufar a rede. O jogo seguiu num ritmo intenso e o City ampliou o placar logo depois. O lance, no entanto, acabou invalidado pelo juiz que marcou falta na jogada.

Acuado pelo início avassalador do adversário, o Wolverhampton chegou a criar uma boa chance num escanteio. Mas o dia era mesmo dos visitantes. Em uma transição rápida do City para o ataque, Halland confirmou a sua boa fase no futebol inglês e fez 2 a 0 num belo chute aos 16 minutos de partida.

Com o jogo sob controle, a equipe de De Bruyne ditou o ritmo e teve a missão facilitada com a expulsão de Collins. Com um homem a menos, o Wolverhampton se fechou na defesa para suportar a pressão do adversário.

O segundo tempo teve um início mais cadenciado, com o City explorando o toque de bola. E foi em nova participação de De Bruyne que surgiu o terceiro gol. O meia acionou Phil Foden, que só escolheu o canto para aumentar a vantagem e dar números finais à partida.