Classificação do Corinthians: o que o time tem de fazer para evitar rebaixamento para a Série B

A derrota do Corinthians para o Botafogo neste sábado, 14, colocou a equipe em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Na 18ª posição, com 25 pontos em 26 jogos, o clube está a dois pontos de distância de Fluminense e Grêmio, primeiros clubes fora do Z-4 e que ainda entram em campo neste domingo. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de queda da equipe para a Série B já ultrapassa a casa dos 60%.

A partida deste sábado manteve a liderança do Botafogo no Campeonato Brasileiro com a vitória por 2 a 1 e afundou o Corinthians no Z-4, com grandes riscos de rebaixamento para a segunda divisão. Memphis Depay, principal contratação da equipe, tem cláusula em seu contrato que o permite rescindir o vínculo com o clube, sem custos, em caso de queda para a Série B do Brasileirão.

A posição em que o Corinthians se encontra no Brasileirão em 2024 é explicada pelo início ruim do clube e pela falta de vitórias nos últimos dez jogos. Nesse período, o time venceu três vezes, empatou quatro e perdeu três – 43,3% de aproveitamento. Restam 12 partidas para a equipe nesta temporada, para garantir a permanência na Série A, e 36 pontos em disputa. O que o Corinthians precisa, então, para escapar do rebaixamento? Existe uma ideia de que, com 45 pontos, qualquer equipe está salva na Série A. À exceção de 2013, em que o Fluminense teria caído com uma pontuação superior a esta se a Portuguesa não tivesse escalado um jogador irregularmente, nenhum clube, desde 2006, foi rebaixado após ter alcançado a meta dos 45 pontos.

Para isso, o Corinthians precisaria de mais 20 pontos. Isto significa um aproveitamento de 55,5% nas 12 rodadas finais do Brasileirão. Nos 26 jogos que disputou até aqui, a taxa de pontos conquistados pelo clube é de 32%. Mas, segundo as estatísticas dos últimos anos, a tendência é que o Corinthians não precisa de 45 pontos para se salvar. Uma pontuação ligeiramente inferior garantiria o clube na Série A.

Corinthians ocupa a 18ª posição do Brasileirão em 2024. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Em levantamento do Estadão desde 2006, ano em que o Brasileirão passou a ter 20 clubes, a média de pontos que o 17º colocado teve em cada ano é 41,5 pontos – inferior à pontuação mágica. Além de 2013, outro time que caiu com uma pontuação alta foi o Coritiba, em 2009, com 45 pontos. Já em 2019, o Cruzeiro foi rebaixado com apenas 36 pontos conquistados – menor pontuação entre os clubes considerados.

Pontuação do 17º colocado no Brasileirão desde 2006

2023 - Santos (43)

2022 - Ceará (37)

2021 - Grêmio (43)

2020 - Vasco (41)

2019 - Cruzeiro (36)

2018 - Sport (42)

2017 - Coritiba (43)

2016 - Internacional (43)

2015 - Avaí (42)

2014 - Vitória (38)

2013 - Portuguesa (44)

2012 - Sport (41)

2011 - Athletico-PR (41)

2010 - Vitória (42)

2009 - Coritiba (45)

2008 - Figueirense (44)

2007 - Corinthians (44)

2006 - Ponte Preta (39)

Para chegar aos 41 pontos, o time alvinegro também precisa aumentar seu aproveitamento nos 12 jogos finais. Cerca de 16 pontos na reta final, com um aproveitamento de 44,5% – próximo ao que o clube teve nos últimos dez jogos do Campeonato Brasileiro em 2024. Essa pontuação pode ser alcançada por meio de cinco vitórias e um empate em 12 jogos. Ou até quatro vitórias e quatro empates.

Em 2007, o Corinthians foi rebaixado com 44 pontos. Na 26ª rodada daquela temporada, a equipe já havia conquistado 33 pontos e ocupava a 14ª posição. Um derretimento na reta final fez com que o clube fosse rebaixado na última rodada, diante do Grêmio, em Porto Alegre.

Neste ano, o torcedor corintiano pode reviver esse trauma. Além de estar mais próximo do Z-4 do que em 2007, o Corinthians também irá enfrentar o Grêmio, na última rodada, em Porto Alegre.