Classificação do Palmeiras: o que time tem de fazer para conquistar o Brasileirão em 2024

Desde as eliminações na Libertadores e Copa do Brasil, o Palmeiras tem o Campeonato Brasileiro como a única competição em seu ano. Atual bicampeão nacional, o time de Abel Ferreira pode, em caso de mais um título nesta temporada, repetir o feito do São Paulo, tricampeão entre 2006 e 2008. Vice-líder ao término da 26ª rodada, o time tem mais 12 jogos a disputar – 12 finais – e, mesmo que não esteja na liderança, depende apenas de suas próprias forças para ser campeão.

PUBLICIDADE Após a vitória sobre o Criciúma por 5 a 0 neste domingo, o Palmeiras chegou à marca de 50 pontos, três a menos que o líder do Botafogo. Pelos times ainda se enfrentarem no segundo turno – partida válida pela 36ª rodada, com mando do time alviverde –, os comandados de Abel Ferreira podem ser campeões vencendo todos os 12 jogos que restam no Brasileirão se, ao final, tiver um saldo de gols superior ao Botafogo. Em 2023, o Palmeiras se sagrou campeão brasileiro após arrancada na reta final. Assim como neste ano, o time havia sido eliminado de todos os mata-mata que disputou e tratou a competição como a última oportunidade de conquistar um último título na temporada. Terminou o Brasileirão com 70 pontos.

Estêvão é um dos destaques do Palmeiras nesta reta final do Brasileirão. Foto: Cesar Greco/ Palmeiras

“Deu perfeitamente para vivermos um bocadinho (após eliminações na Copa do Brasil e Libertadores), dedicarmos tempo a outra parte da nossa vida, não somos só jogadores ou treinadores. Descansar a mente e o emocional é fundamental. E tempo para treinar, preparar os jogadores”, afirmou Abel Ferreira, após a vitória sobre o Criciúma. Até dezembro, estes 12 jogos serão os únicos do Palmeiras na temporada.

Neste ano, a tendência é que a pontuação do campeão seja superior. O aproveitamento do Palmeiras em 2023 foi de 61,4%, enquanto nesta temporada é ligeiramente maior, tendo conquistado 64,1% dos pontos disputados. Se mantiver este ritmo, termina o Brasileirão com 73 pontos. O título, neste cenário, dependeria de uma queda do Botafogo, que terminaria o ano com 77 pontos caso se mantenha a forma nas 12 rodadas finais.

Palmeiras pode chegar até 86 pontos nesta temporada. Para isso, precisa ter 100% de aproveitamento nesta reta final. Por outro lado, a média de pontos do campeão, desde 2006, quando o Brasileirão passou a contar com 20 clubes, foi de 76,7 pontos. Para chegar a essa marca, o Palmeiras precisa ter um aproveitamento próximo a 75% nas 12 rodadas finais.

Pontuações dos campeões brasileiros desde 2006

2023 - Palmeiras (70 pontos)

2022 - Palmeiras (81)

2021 - Atlético-MG (84)

2020 - Flamengo (71)

2019 - Flamengo (90)

2018 - Palmeiras (80)

2017 - Corinthians (72)

2016 - Palmeiras (80)

2015 - Corinthians (81)

2014 - Cruzeiro (80)

2013 - Cruzeiro (76)

2012 - Fluminense (77)

2011 - Corinthians (71)

2010 - Fluminense (71)

2009 - Flamengo (67)

2008 - São Paulo (75)

2007 - São Paulo (77)

2006 - São Paulo (78)

Os 73 pontos, que o time conquistaria caso não melhore o aproveitamento atual, lhe renderiam o título em 2010, 2011, 2017, 2020 e, justamente, 2023, em que arrancou para o título após eliminações na Copa do Brasil e Libertadores. Na última temporada, também contou com a estrela de Endrick, destaque na virada sobre o Botafogo, por 4 a 3.

No último ano, o time somou oito vitórias e dois empates nas 12 últimas rodadas – um aproveitamento de 72,2% dos pontos disputados. Se repetir estes números, iria para 76 pontos em 2024, próximo da projeção do Botafogo, líder, na reta final.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Botafogo tem 54,5% de chances de sair campeão brasileiro neste ano. O Palmeiras é o terceiro clube nessa briga, com uma probabilidade de 18,5%.