Cleber Machado é contratado pelo SBT e se junta a Téo José como narrador na emissora paulista

Cleber Machado está de casa nova. O narrador foi contrato pelo SBT e integrará a equipe de narradores e apresentadores do canal de Silvio Santos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela emissora paulista. Não foi revelada data de estreia. Nem se haverá revezamento do locutor com os novos colegas Téo José e Luiz Alano.

“Superfeliz de trabalhar em uma rede que a gente viu nascer. Quando eu era moleque, comecei a assistir e ver a programação. Com todo esse interesse e força que o SBT está dando para o esporte e o futebol, para mim, é um prazer e uma honra ser convidado para participar dessa equipe que já tem Téo José, Luiz Alano, Mauro Beting, companheiro de muito tempo, e outros grandes profissionais”, afirmou a nova contratação do SBT.

“Espero que eu some e que, juntos, a gente faça um trabalho bem bacana e bonito”, acrescentou o narrador.

Desde que deixou a Globo em março, Cleber Machado narrou as finais do Campeonato Paulista na Record TV e jogos da Copa do Brasil no Prime Video, serviço de streaming da Amazon. O locutor ficou 35 anos na emissora carioca, pela qual cobriu Copas do Mundo, Olimpíada e muitos outros eventos esportivos, sendo a principal voz do canal em São Paulo.

Cléber Machado é o novo contratado do SBT. Foto: Divulgação/ SBT

Versátil, o profissional também foi apresentador e comentarista em programas da TV Globo e do SporTV. Narrou três conquistas consecutivas de times brasileiros na Libertadores - Santos, Corinthians e Atlético-MG -, títulos importantes de clubes paulistas, como as três taças da Copa do Brasil conquistadas pelo Palmeiras em 2012, 2015 e 2020.

Também participou da cobertura do carnaval, Jogos Olímpicos, Corrida de São Silvestre e momentos importantes em outras modalidades, como a Fórmula 1, que lhe rendeu o famoso “hoje não, hoje sim”, expressão que usou para lamentar a marmelada da Ferrari ao favorecer Michael Schumacher e causar situação desconfortável para o brasileiro Rubens Barrichello.

O SBT voltou a investir no esporte durante a pandemia, comprando direitos de transmissão de competições da Conmebol e da Uefa. A emissora exibiu a Copa América de 2021 e três edições da Libertadores. Hoje, perdeu os direitos da Libertadores, que voltaram para o Grupo Globo, mas transmite a Sul-Americana e continua sendo a única emissora a exibir partidas da Champions League na TV aberta.

A reta final da Europa League e a decisão da Conference League devem compor a grade da emissora no início do próximo ano. O interesse do SBT no mundo esportivo não se limite a esses direitos. A emissora ainda busca a aquisição de novos torneios para além do futebol.