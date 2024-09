Colômbia x Argentina nas Eliminatórias: onde assistir, horário e escalação

No último duelo, a Argentina saiu vitoriosa, com gol de Lautaro Martínez na reta final da prorrogação, para garantir a vitória por 1 a 0. Nas Eliminatórias, a atual campeã mundial também lidera e caminha a passos largos para garantir sua vaga na Copa do Mundo de 2026. A seleção, comandada por Scaloni, não terá Lionel Messi para o duelo, que se recupera de lesão – sentida justamente na partida contra a Colômbia.

Do outro lado, os colombianos buscam revanche no duelo desta terça-feira. Além de jogar em casa, a equipe pode saltar para a segunda colocação nas Eliminatórias e ficar em boa posição ao final do primeiro turno. Richard Ríos, destaque da seleção sul-americana, despertou interesse de clubes europeus em sua contratação. No entanto, desde 2019 a Colômbia não sai vitoriosa de um confronto com a Argentina.