Com derrota para Holanda, Catar é o primeiro anfitrião a sair zerado da Copa do Mundo

O Catar entrou em campo contra a Holanda nesta terça-feira, 29, pela terceira rodada da Copa do Mundo de 2022, já eliminado, sendo o segundo anfitrião a cair na fase de grupos na história da competição. E com a derrota de 2 a 0 para os europeus, os asiáticos se tornaram agora o primeiro país-sede a não marcar um único ponto. Eles já haviam perdido para Equador (2 a 0) e Senegal (3 a 1).

Antes dos catarianos, a pior campanha de um anfitrião havia sido da África do Sul em 2010, que saiu com uma vitória, um empate e uma derrota, mas que, apesar de não terem avançado, foram lembrados pelo bom desempenho em campo e pelo triunfo sobre a França por 2 a 1, bem como o empate por 1 a 1 com o México onde saíram ganhando.

Mesmo que o Catar vencesse a Holanda, ainda teria a pior campanha dentre os países-sede, pois chegaria a três pontos marcados, o que consolaria os asiáticos seria bater uma das favoritas ao título, o que não aconteceu.

Catar é o primeiro anfitrião a sair zerado da Copa do Mundo

Antes do início da Copa, eles já eram tidos como azarões, apesar de ser o mandante do torneio. Disputando seu primeiro Mundial na história, a seleção era, segundo a última atualização do ranking da Fifa, uma das piores a disputar a edição deste ano, no 50º lugar. No entanto, estava à frente de Arábia Saudita (51ª) e Gana (61ª), outras rivais que ainda têm chance de avançar.

Desde que ganhou o direito de sediar a Copa de 2022, ainda em 2010, o Catar tinha como um dos planos de sua candidatura reforçar o futebol no país. O surgimento do esporte e de sua associação de futebol remete a meados de 1960, em meio à explosão do comércio de petróleo no Oriente Médio. Em 1970, a seleção ingressou na Fifa e disputou sua primeira partida oficial.

Apesar do fracasso nos resultados na edição deste ano, o time nacional foi fortalecido nas últimas temporadas. Em 2004, foi fundada a Aspire Academy, com o objetivo de explorar e ajudar a desenvolver atletas, além de fornecer educação superior. Neste projeto, o Catar conseguiu trazer jovens talentos de outras nações além do Oriente Médio, que se naturalizaram e integraram grandes equipes do futebol mundial. Entre os 26 convocados, 10 não nasceram em seu território.

Para “compensar” a má campanha de 2022, o Catar terá agora que disputar as eliminatórias asiáticas buscando classificação à Copa de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. Apesar de não ter mais a vaga garantida de anfitrião, a evolução de seu futebol, que já mostrou resultados com o título da Copa da Ásia de 2019, o coloca como sério candidato a retornar ao Mundial.