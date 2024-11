Como Buenos Aires se prepara para receber a final única da Libertadores pela primeira vez

BUENOS AIRES - Havia anos que a Conmebol desejava que a final da Libertadores fosse disputada em Buenos Aires. Neste ano, a entidade que comanda o futebol sul-americano conseguiu viabilizar o plano e marcou para a capital argentina a partida que definirá Atlético Mineiro ou Botafogo como campeão continental no próximo sábado, 30. Casa do River Plate, o Mâs Monumental, renovado e ampliado, será o palco da decisão pela primeira vez desde que o torneio é decidido em jogo único e campo neutro.

PUBLICIDADE Lima (2019), Rio de Janeiro (2020 e 2023), Montevidéu (2021) e Guayaquil (2022) foram escolhidas em anos anteriores para receber a final da competição de futebol mais importante da América do Sul. A última vez que a final da Libertadores passou por Buenos Aires foi em 2018, mas ainda no formato antigo, com finais ida e volta. A segunda entre Boca e River, no entanto, foi transferida para Madri, na Espanha, por segurança após episódios violentos no entorno do Monumental de Núñez, ainda antes de ele ser renovado.

Buenos Aires recebe a final da Copa Libertadores neste sábado. Foto: Ricardo Magatti/Estadão

Internamente, a Conmebol admitiu erros na escolha das sedes em algumas ocasiões e percebeu que não é vantajoso sediar a decisão em cidades como Guayaguil, com difícil acesso, distantes das principais capital do continente e sem a tradição de ser palco de grandes eventos esportivos.

Por isso, fez uma escolha segura em 2024 ao escolher Buenos Aires, considerada a melhor cidade para se viver na América Latina em 2024, de acordo com um levantamento da revista The Economist.

A Conmebol tem boa relação com dirigentes antigos e atuais do River e havia prometido há anos que o Monumental seria o palco da decisão da competição mais importante do continente. O estádio do River foi escolhido por causa da “infraestrutura moderna do Monumental pós-reformas”, além da “história esportiva e grande capacidade” do estádio, segundo os argumentos de dirigentes da Conmebol.

Invasão atleticana e botafoguense

A capital argentina, onde vivem cerca de 13,5 milhões de pessoas - considerando a Grande Buenos Aires -, respira futebol e vai além de Boca Juniors e River Plate, os maiores clubes do país. São mais de 30 estádios e 20 times profissionais, entre eles agremiações muito tradicionais e populares, como o Independiente, maior campeão da Libertadores.

“O Botafogo não é muito conhecido aqui, estamos conhecendo agora”, espanta-se Aldair Zea, motorista de aplicativo que torce para o Boca Juniors e diz ter ido dezenas de vezes ao Brasil para jogos de seu time.

Os torcedores têm chegado aos poucos a Buenos Aires. No famoso bairro da Recoleta, na região central da cidade, concentram-se muitos dos milhares de atleticanos que vão à partida. Existe uma explicação: lá fica a “Casa da Massa”.

Trata-se de um espaço montado dentro de um bar localizado em frente ao Cemitério da Recoleta, onde está enterrada Evita Perón em seu túmulo extravagante. O lugar é decorado com referência ao Atlético e se posiciona como uma “Arena MRV Itinerante”, A programação inclui gastronomia, entretenimento, cultura e encontro com ídolos do passado.

Os principais pontos turísticos da cidade foram tomados por torcedores dos dois times. Veem se atleticanos e botafoguenses na rua Florida, famoso centro de compras na região central, no Obelisco, no Teatro Colón, em bares nos bairros boêmios de Palermo, e em La Boca, onde está La Bombonera, estádio do Boca Juniors. Em frente ao museu do Boca, as duas torcidas cantaram e se provocaram de forma sadia na tarde de quinta-feira.

Segundo a Rentcars, maior plataforma online de aluguel de carros da América Latina, foi registrado crescimento de 250% nas reservas de carros na semana na decisão em comparação ao mesmo período em 2023. O crescimento expressivo, diz a empresa, se dá tanto pelo aumento de argentinos viajando dentro do próprio país para o evento, quanto pelo aumento de demanda dos torcedores brasileiros, que representam 49% das reservas realizadas.

