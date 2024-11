Como o São Paulo pode ajudar o Corinthians no Brasileirão?

Os paranaenses vivem um momento crítico. Na 17ª posição com 34 pontos, o Athletico está no topo da zona de rebaixamento e luta por cada ponto para evitar a queda. Uma vitória do São Paulo não só complicaria ainda mais a vida do time paranaense, mas também aliviaria, indiretamente, a pressão sobre o Corinthians.

Com o triunfo sobre o Vitória fora de casa, o time do Parque São Jorge deu um salto importante na tabela, chegando à 10ª posição com 41 pontos em 33 jogos. A equipe alvinegra, agora com oito pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento, segue com chances de escapar completamente da ameaça da queda, especialmente se o Athletico-PR continuar perdendo terreno.